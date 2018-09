Poco más de un mes después de la declaración indagatoria que dentro de una semana deberá prestar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la causa conocida como la "ruta del dinero K" llegará a juicio oral. Así lo decidió ayer el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga los movimientos realizados por el empresario patagónico Lázaro Báez para fugar u$s60 millones, lo que motivó su detención desde hace más de dos años.

La maniobra se realizó a través de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", una cueva que funcionaba en Puerto Madero. El dinero se canalizó a través de sociedades offshore y terminó en Suiza, en una fundación a nombre de los hijos del empresario. Si bien los investigadores sospechan que el dinero puede haber tenido a la ex presidenta como "coautora" del delito de lavado, las pruebas de la causa se remiten casi exclusivamente a la maniobra del empresario para esconder y fugar ese dinero, y no en cómo lo obtuvo.

Por ese motivo, Casanello había rechazado los pedidos del fiscal de la causa para citar a la senadora nacional de Unidad Ciudadana. La semana pasada, sin embargo, la Cámara Federal le exigió sumarla a las declaraciones indagatorias antes de dar por cerrada la investigación.

Por ese motivo, Cristina deberá declarar el martes que viene, a las 10.30, en una nueva visita a los Tribunales de Comodoro Py. Además de Lázaro Báez, el único preso en la investigación, serán juzgados también sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre otros.

¿Los citarán?

La acusación estará a cargo del fiscal de juicio Marcelo Colombo, así como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellantes. El tribunal es el mismo que ya condenó al ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de Ciccone Calcográfica a cinco años y seis meses de prisión y el que está por dictar veredicto en el juicio contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once.

Para este juicio ya fueron convocados un total de 91 testigos, en tanto que hay una larga lista de pendientes, esto es que pueden ser citados o no dependiendo de cómo se desarrolla el debate. En esa partida están Jorge Lanata; la modelo Karina Jelinek (ex pareja de Fariña); la diputada nacional Elisa Carrió; la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.