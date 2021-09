Luego de la polvareda levantada por la derrota del domingo pasado en la PASO 2021, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dialogó con Crónica HD sobre el delicado clima político que se vive en el Gobierno, tras lo ocurrido en las elecciones legislativas.

Berni comenzó diciendo que "hay una salida y es discutiendo, porque la política no es un club de amigos y no se hace con modales, la política es transformación, la política es disuasión, la política es eso, mientras tanto, la vida continúa y nuestra responsabilidad es seguir gestionando para que los problemas de la gente se puedan ir resolviendo, problemas que evidentemente hasta este momento, hemos tardado en resolver y hay que poner en marcha todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, ya estamos prácticamente terminando la pandemia y hay que recuperar rápidamente el poder adquisitivo del salario caído, el salario que cayó casi un 20 por ciento después de Macri (Mauricio)".

El funcionario agregó que "en la caída de salarios para Macri es ideológico y para nosotros, ideológico es aumentar salarios como decía el general Perón (Juan Domingo), mientras la inflación va por la escalera, el salario tiene que ir por el ascensor, y en eso nos hemos retrasado, tuvimos un montón de dificultades por este año y medio que nos ha tocado vivir con esta pandemia, pero esto no es excusa para no poder hacerlo, por eso, lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestro esfuerzo, poner nustros mejores hombres y ujeres en la cancha y poder llevar adelante los cambios que la sociedad está esperando".