El secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, segundo de la ministra Sabrina Frederic, Eduardo Villalba, ingresó a la dependencia de la Policia Bonaerense a donde trasladaron a M y a su madre Stella Beloso, después de ser hallada tras estar secuestrada desde el pasado lunes. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni le habría gritado: “Salí de acá, te voy a cagar a trompadas".

“Cobarde, ahora venís a poner la cara”, le habría dicho Berni en medio de los insultos al secretario. La pelea trascendió a través de las redes sociales.

Según informaron desde Perfil, habría habido empujones por parte del funcionario provincial, quien acorraló a Villalba contra una pared mientras lo seguía insultado.

Testigos de la pelea contaron que “Berni se iba sobre Villalba y empezó a los empujones, tirándolo contra una pared, a los empujones, puteando, insultando, diciendo: 'Oportunista, venís acá. ¿Qué hiciste todos estos días? Hace 24 horas que estamos buscando y vos apareces ahora''".

Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación (Gob.ar)

Al parecer, ambos funcionarios fueron separados por colaboradores del ministro bonaerense mientras efectivos policiales y dos fiscales escuchaban los gritos. En ese tenso momento Berni también habría insultado a la fiscal Laura Belloqui, que interviene en el causa sobre el secuestro de la menor de edad.

“También patoteó a la fiscal y le gritó, la increpó, como que no lo había llamado a él, que no había hecho nada. Cuando en verdad, la fiscal intentó varias veces comunicarse con el ministro Berni sin que él respondiera nunca a sus llamadas”, relató un testigo a la publicación Perfil.

Villalba, luego de que se conociera esta discusión dijo : “No nos desviemos de lo importante, que M (por la menor secuestrada) está bien y con su familia , el ego de los funcionarios no debe permitir salirnos del eje del trabajo".

.

Tras ser hallada la menor, Sergio Berni y Diego Santilli dieron una conferencia de prensa juntos sobre el operativo que realizaron en conjunto Provincia . Ciudad para la resolución del caso. Y la pelea se habría difundido por las redes sociales momentos antes de dicha rueda de prensa.

Un periodista le preguntó por la información que había trascendido con Villalba, y el ministro bonaerense respondió: "Siempre digo las cosas, a algunos le gusta, a otros no les gusta. Fue un reproche fundado, una actitud hipócrita de algunos funcionarios que le hacen muy mal a los bonaerenses".

"Hay algunos que no querían asumir responsabilidad porque recordaban el caso Candela (por el femicidio de la menor asesinada durante el gobierno de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires). No podemos hacernos los distraídos y no dar la cara. Nosotros estuvimos con la familia, asumimos la responsabilidad. Estuvimos 24 horas buscando un fantasma, nos dejaron solos", aseguró.