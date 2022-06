La Autopista Buenos Aires-La Plata vivió momentos de extrema tensión en la jornada de ayer a raíz de una protesta que llevaron a cabo trabajadores transportistas que ameritó la llegada del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. A pesar del reclamo, esta mañana se registró otro corte en el lugar.

La información fue difundida en Twitter por la cuenta oficial de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa). La subida de la calle Debenedetti permaneció durante varias horas cerrada y a raíz de la situación que se vivió ayer se apostó en el lugar un fuerte operativo policial en cercanías al peaje de Dock Sud.

Del corte de este jueves participan varios de los trabajadores autoconvocados que ayer también estuvieron en el lugar. De acuerdo a lo que consigna InfoCielo, planean bloquear carriles en la zona del Polo Petroquímico y accesos al puerto tras el fracaso de la negociación de ayer en el Ministerio de Transporte.

Berni discutió ayer con el vocero de los transportistas.

"El tránsito es intenso en sentido a CABA con demoras desde el Km 7 al Km 12. Hacia La Plata, cerrada la salida en el Km 8,5 a calle Debenedetti", informaron desde Aubasa respecto del estado del tránsito.

¿Qué se reclama?

El reclamo tiene como trasfondo el conflicto por la escasez de gasoil. Piden, en esa línea, la activación de una clausula gatillo para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Adolfo Barja, titular del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios, dijo ayer en Radio 10 que "el problema no es de ahora, es de hace un tiempo". “Nosotros somos dueños de camiones y estamos poniendo la cara por los compañeros, queremos que el gobierno nos preste atención”, continuó.

En la jornada de ayer, el ministro de Seguridad bonaerense llegó hasta el lugar y obligó a los transportistas a levantar la manifestación y liberar los carriles. "Una protesta no se resuelve con un delito, les quedan tres minutos para correr los camiones. Si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa", les dijo.