El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a hacer de las "suyas". Hoy por la mañana, se subió a un helicóptero, aterrizó en la Autopista Buenos Aires-La Plata e intimó a transportistas que realizaban un bloqueo por la escasez de gasoil a que cesen con las protestas. “Les doy cinco minutos, si no me llevo todos los camiones y los meto presos; este país necesita orden”, vociferó frente a las cámaras.

Pero a su "show" no lo hizo solo. Estuvo acompañado por Daniel García, jefe de la Policía a quien le ordenó que despliegue a los efectivos para avanzar con un operativo, y por “Bona”, la mascota del funcionario. “Es mi perra, todo el día está conmigo y la llevo a todos lados”, expresó.

Bona es una perra Ovejero Alemán y responde al nombre de “bonaerense”, en alusión al distrito en donde vive, trabaja y hace política el ministro de Seguridad de Axel Kicillof.

El ministro de Seguridad bonaerense se cruzó con los tranportistas ante los medios presentes.

En su reaparición, Berni fijó además opinión sobre temas que están en la agenda pública. Coincidió por ejemplo con Cristina Kirchner -de quien se distanció el año pasado- al asegurar que el peronismo se creó “con la fuerza del trabajo” y no con los planes sociales. La vicepresidenta apuntó el lunes contra el Movimiento Evita por la cantidad de subsidios que maneja, lo que provocó la respuesta del Gobierno.

También redobló sus críticas contra el presidente Alberto Fernández y se jactó de ser el primer dirigente en cuestionarlo hace dos años y medio, “cuando tenía un 90% de imagen positiva”.

“Lamentablemente no me equivoqué y ahora tenemos que poner la energía para solucionar el grave problema que estamos atravesando los argentinos”, dijo, mientras que destacó: “Hoy el gabinete está loteado y cada ministerio es un lugar de ejercicio de poder individual que no ejecuta políticas públicas para el conjunto”.