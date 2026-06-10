Peligro en casa: el error común al ubicar la "zapatilla" eléctrica que los expertos aconsejan prohibir para evitar incendios

En la vida cotidiana, la falta de enchufes para conectar teléfonos celulares, routers de internet y lámparas se transformó en un dolor de cabeza habitual en cualquier hogar.

Ante esta escasez de conexiones directas, la conocida "zapatilla" o prolongador multifunción se convirtió en un elemento imprescindible para el día a día de las familias.

Sin embargo, pocos conocen realmente cómo evitar un incendio en casa derivado del mal uso de estos dispositivos portátiles, los cuales suelen ubicarse en rincones peligrosos sin medir las consecuencias.

Para solucionar este riesgo invisible y proteger la vivienda, un grupo de expertos y técnicos electricistas coincideron en lanzar una advertencia tajante sobre un error común que cometen miles de personas.

La clave principal reside en desterrar la instalación de estos adaptadores de un sector sumamente específico de las habitaciones, un sitio propenso a generar fallas catastróficas.

Qué necesitás para el truco casero de prevención





Para garantizar la seguridad de la instalación eléctrica y proteger tu hogar de accidentes graves, requerís verificar ciertos elementos clave:

Aparatos de bajo consumo electrónico, como cargadores de dispositivos móviles o lámparas de iluminación.

Prolongadores múltiples o zapatillas que cuenten con la indicación clara de su potencia máxima permitida .

Ambientes secos y protegidos, totalmente resguardados de las inclemencias del tiempo o de la humedad exterior.

Espacios despejados, libres de materiales combustibles que aceleren las llamas en caso de desperfectos.

Paso a paso fácil y rápido para tu hogar





Los especialistas delinearon acciones concretas para reconfigurar las conexiones del hogar de forma totalmente segura:

Inspeccioná cada habitación para identificar la ubicación exacta de todos los prolongadores múltiples. Retirá de inmediato cualquier zapatilla de conexión que se encuentre asentada sobre el marco o pegada a una ventana. Conectá únicamente dispositivos de baja potencia como cargadores o lámparas para mantener la estabilidad eléctrica. Verificá siempre la potencia máxima permitida de la zapatilla antes de enchufar cualquier artefacto. Ubicá los cables de forma visible sobre el suelo, evitando esconderlos debajo de las alfombras. Conectá cada prolongador de manera directa al tomacorriente de la pared, prohibiendo los acoples en serie.

La proximidad de las zapatillas eléctricas a las ventanas expone los contactos internos a la humedad de la lluvia y la condensación ambiental.

Por qué funciona





Esta estrategia preventiva elimina el contacto entre los componentes eléctricos activos y los factores climáticos del exterior. Dejar un prolongador expuesto cerca de una abertura representa un peligro inminente por la irrupción del agua por lluvias laterales o condensación.

Una hoja entreabierta basta para que las gotas ingresen al circuito de la zapatilla, alterando el flujo normal de la corriente eléctrica.

Al mojarse los contactos, la electricidad toma un camino indebido y desata un calor extremo. Este sobrecalentamiento imprevisto produce cortocircuitos y chispas de gran magnitud.

Al reubicar el dispositivo lejos de las ventanas, neutralizás la probabilidad de que el agua genere este puente conductor letal.

Variantes y precauciones





Los especialistas aconsejan prohibir el uso de calefactores y grandes electrodomésticos en estas bases múltiples. Asimismo, resulta obligatorio alejar estas conexiones de materiales altamente inflamables como cortinas, alfombras o papeles, ya que facilitan la propagación del fuego.

En Francia, el Observatorio de la Seguridad Eléctrica estima que entre el 20% y el 35% de los incendios residenciales poseen un origen eléctrico. Por su parte, en España, los datos vinculan la causa eléctrica con más del 40% de las muertes en siniestros edilicios. Por ende, queda prohibido usar prolongadores comunes en ambientes húmedos, salvo que estén diseñados para la intemperie.

Se aconseja realizar una revisión profunda de los adaptadores de forma mensual para garantizar que ningún cable sufra desgastes imprevistos. Esta simple rutina preventiva resolverá también otros problemas similares vinculados al sobrecalentamiento de líneas de tensión. El cuidado de los enchufes hogareños definirá la seguridad total de la vivienda durante los próximos días de tormentas intensas.