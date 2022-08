A la reducción paulatina de subsidios que había sido anunciada originalmente para los servicios de luz y gas, este martes el Gobierno dio a conocer que se implementará un mecanismo similar para las tarifas de Agua y Saneamiento (AySA).

El mismo, según consignó la presidenta del organismo, Malena Galmarini, se hará de manera diferenciada y gradual, en forma progresiva y paulatina para algunos de los usuarios, lo que dejará a la empresa ahorros de $2.000 millones este año y de $45.000 millones para 2023.



En una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Energía, Flavia Royón, el Ejecutivo nacional detalló cómo se llevará adelante la segmentación de subsidios de los servicios de distribución de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, con el que se espera alcanzar un ahorro fiscal cercano al medio billón de pesos en 2023.

Tras recordar que "el agua es un derecho humano"

Malena Galmarini, presidenta de AySA.



Además, tras advertir que actualmente los subsidios son recibidos por todos los usuarios de manera general y homogénea, y por lo tanto injusta, anunció que la empresa se encuentra en proceso hacia la "micromedición de todas las cuentas, medir cada casa, el consumo de cada familia, para poder reajustar este cuadro tarifario en el futuro".



"Necesitamos cambiar, segmentar de verdad, para que quienes más tienen y pueden acompañen a los que menos tienen y pueden", concluyó.

Cómo será el esquema de segmentación para la tarifa del agua

AySA elaboró un esquema de segmentación mediante la utilización de coeficientes zonales, con "reducción de subsidios de manera diferenciada y gradual, progresiva y paulatina para algunos de los usuarios".

Según Galmarini, los usuarios residenciales tendrán una quita según zonas, y los no residenciales en etapas; al tiempo que se mantendrán las tarifas social y comunitaria; y se contemplará a aquellos que crean que no pueden pagarla.



Además de definir las zonas Capital Federal, Norte, Oeste, Sudeste y Sudoeste, dentro de los usuarios residenciales estarán los de nivel alto, que implican 14% de los casos; medio, 27%; y medio bajo, 47%; mientras que los no residenciales son 9%.

en su totalidad; por lo cual en noviembre la reducción pasará a ser de 40% y en enero de otro 20% para llegar a marzo sin él. En tanto, los usuarios que tienen la tarifa social (7% de los usuarios residenciales) no tendrán cambios.

De esta forma, el total que paga; mientras que los de la tarifa social se mantendrán en $206; en tanto, los no residenciales pasarían de $1.814 a $7.026. En base a estos números, estimó que el ahorro para la empresa en el año en curso (noviembre-diciembre) será de $2.000 millones y de $45.000 millones en 2023. Desde AySA recordaron que, por un 32% total acumulado.