La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó en las últimas horas el formulario online para iniciar luego el trámite presencial de mantenimiento de tarifas subsidiadas de luz y gas en la oficina del organismo previsional más cercana al domicilio declarado.

La repartición que encabeza Fernanda Raverta tiene al servicio de atención virtual "Mi ANSES", al que se accede mediante el sitio anses.gov.ar. A través de esa plataforma se pueden hacer consultas al respecto.

Mientras se aguarda por el lanzamiento de la plataforma de inscripción del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y con la reciente ratificación del manteamiento de la segmentación por parte de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, los usuarios serán recibidos en las oficinas del organismo previsional desde el lunes 18 próximo.

"La segmentación se mantiene", confirmó la nueva funcionaria. En diálogo con C5N sostuvo que "los pesos tienen que estar a disposición de mejorar la economía, el bienestar de las personas y el progreso". La ministra agregó: "Por eso necesitamos que aquellos que tienen la capacidad de pago se hagan cargo por completo".

ANSES: ¿Quiénes pueden solicitar el mantenimiento de tarifas subsidiadas?

Los hogares de mayores ingresos, que representan a un 10% de usuarios, pasarán a pagar tarifa plena. Esta medida será de manera gradual hasta alcanzar la totalidad a fines del 2022.

En tanto, el 90% restante continuará recibiendo el subsidio si realizan el trámite correspondiente y, de esa manera, no tendrán cambios en sus facturas en lo que resta del año.

