Las cámaras de televisión frente al portón verde de la Quinta Presidencial de Olivos mostraron desde ayer la imagen que todos los argentinos comprenden como una crisis política al primer golpe de vista. Puertas adentro, el presidente Alberto Fernández, define esta tarde el nombre del sucesor de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía a fin de evitar la segunda deducción habitual: una escalada de la tensión económica. Esa renuncia derivó en lo que fuentes de Presidencia confirmaron a Grupo Crónica: “habrá más cambios”.

No tiene mucho márgen político Fernández dentro del Frente de Todos para maniobrar una nueva estructura del gobierno nacional, pero con cierto consenso de las partes, las modificaciones podrían llegar esta tarde-noche hasta el número de ministerios nacionales.

En la jefatura de Gabinete, el ministerio de Economía y la presidencia del Banco Central podrían estar los principales movimientos. El Presidente sabe que lo prudente es informarlos antes del lunes cuando abran los mercados financieros.

Son horas decisivas para el gobierno de Alberto Fernández y determinantes para el futuro de la coalición de cara a las elecciones del 2023.

El camino solitario

Tras la renuncia de otro de los ministros a los que el Presidente dio mayor apoyo, quedó acotado el tablero para imponer movimientos de manera unilateral desde Olivos. Por eso es poco probable que en esta ocasión Fernández sorprenda, como lo hizo al pedirle la renuncia a su ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para luego nombrar a Daniel Scioli en ese cargo (decisión que finalmente tuvo la venia de los socios de la coalición). En este marco, es posible especular con que el jefe de Estado recoja opiniones de su mesa chica (el canciller Santiago Cafiero, la portavoz Gabriela Cerruti, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello) que lo acompaña desde temprano en Olivos, pero también y principalmente del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (también en Olivos hasta las 14.45).

La opción solitaria, en acuerdo solo con su núcleo duro, sería un camino sinuoso que seguiría acumulando tanto los cuestionamientos públicos y explícitos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como los tácitos de Massa, quienes le reclaman cambios hace rato. Ayer, desde Ensenada, no habían pasado cinco minutos cuando Cristina le exigió “persuadir con hechos y ejemplos” al mandatario nacional. Minutos más tarde, cuando llegó la renuncia de Guzmán, Massa no corrió a Olivos, se fue al cumpleaños de su hermana.

El camino consensuado con Massa

El Presidente y la Vicepresidenta no hablan hace meses y, el tercer socio de la coalición, Massa, le anticipó a Fernández un mes atrás (tras la renuncia de Matías Kulfas) su visión de hacer un cambio más profundo que el de algún ministro. “Le dijo que no alcanza con cambiar una rueda, si el auto está todo chocado hay que meterlo en boxes”, fue la metáfora que usó en diálogo con su entorno y a la que accedió este medio.

Ante tanta interna, el foco vuelve a posarse en Massa por ser el miembro de la coalición que habla tanto con el Presidente como con la Vice. Estaba convocado para una reunión en Olivos hoy al mediodía pero llegó antes, poco después de las 10 de la mañana y se retiró a las 14.45. Había pasado la noche, igual que los Fernández, delineando sus intenciones al sonar como el único cambio viable para tranquilizar el panorama político.

Cerca de las 13 trascendió que el Presidente ya estaba reunido a solas con Massa. Una información que Grupo Crónica pudo confirmar de fuentes de primera línea. Luego de este encuentro, se abre la opción de ejecutar movimientos en armonía entre los tres socios del Frente de Todos. Ya que de la propuesta de Massa está, por lo menos, al tanto Cristina Kirchner.

Se sabe que el tigrense apunta a la jefatura de Gabinete, lo que significa la salida del tucumano Juan Manzur. Para Economía, Marco Lavagna, y para el Banco Central, Martín Redrado (quien dejó trascender que hace rato mantiene conversaciones con la Vicepresidenta); son algunas de las posibles sugerencias. Redrado también suena para el Palacio de Hacienda.

La mayor incógnita ronda alrededor de los cambios en la estructura ministerial. Un ejemplo, es la versión de que Daniel Scioli quedaría a cargo de Desarrollo Productivo y (se fusionaría) Agricultura, que actualmente encabeza Julián Domínguez.

Sólo para Economía, la danza de nombres no para: Emanuel Álvarez Agis (ex viceministro de Economía de la Nación); Silvina Batakis (ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y actual Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior); Cecilia Todesca (secretaria de Relaciones Comerciales Internacionales); Augusto Costa (ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense); y Agustín D’Attellis (Director del Banco Central).

Todos los candidatos, a la luz de la crisis política que atraviesa el Ejecutivo, tienen sus propias condiciones para aceptar.

Un tercer camino: Hablar con Cristina

Después de los misiles teledirigidos que se tiraron entre el viernes y el sábado en los actos homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, los integrantes del Poder Ejecutivo difícilmente tengan intenciones de conversar. Sin embargo, no hay crisis política que por algo no venga y la mirada optimista de algunos dirigentes del Frente de Todos (son pocos) vislumbra un llamado entre Alberto y Cristina que ponga paños fríos a la diatriba discursiva y baje una línea unificada a la tropa.

En caso contrario, la pregunta clave es: ¿Cuántos agarrarían el Ministerio de Economía sin un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que el reemplazante de Guzmán cuente con los instrumentos necesarios para gestionar?, como él mismo lo sugirió en su carta de renuncia (una bomba entre misiles) publicada en Twitter mientras Cristina hablaba en Ensenada.

Con todo, es un día fundamental para Alberto Fernández, con un año y medio de gestión por delante, parece volver a un nuevo punto de partida para su gobierno.