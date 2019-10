Por Carlos Stroker

Con los números en la mano y ya consumada la derrota electoral frente a Alberto Fernández, el presidente Mauricio Macri optó por iniciar su regreso a una de sus pasiones, el fútbol. Por eso la próxima semana se reunirá en la Casa de Gobierno con el titiular de Boca, Daniel Angelici y con el candidato del oficialismo, Christian Gribaudo, el dirigente que pretende suceder al “Tano” en el sillón más cómodo de la entidad y uno de los arquitectos de la lista y funcionario nacional, Andrés Ibarra, quien ya se desempeñara como gerente general del club.

Macri desea volver al mundo xeneize y analizará junto a sus colaboradores la forma más clara de poder integrar la lista y apuntar sus cañones hacia la Superliga o a la Asociación del Fútbol Argentino. Siga en su mente la idea de darle un vuelco al mundo de la pelota e insistir con la privatización de las entidades sin fines de lucro, o sea, los clubes. Mientras tanto, en la oposición a la actual gestión boquense, se siguen reuniendo con la finalidad de poder volcar la balanza y, aprovechando el viento triunfalista de Frente de Todos, poder quedarse con el poder en el club.

Conocedor de este territorio, Macri se reunió la semana pasada con uno de los candidatos, José Beraldi, enfrentado con Angelici. El ingeniero le pidió que declinara su postulación, a lo que aún, el opositor no contestó. Pero la posibilidad es una opción que Beraldi no descarta ni mucho menos. Macri también quiere reunirse con otro referente de la vereda de enfrente, el ex titular Jorge Amor Ameal, quien aspira a suceder a Angelici. Ameal ya avisó que no tiene problemas en ingresar a la Casa Rosada, aunque el mensaje que hizo llegar fue claro: “no me bajo”. Su vice, Mario Pergolini, fue el que habló con Juan Román Riquelme para que se sumara a la vida política de la institución, para los próximos comicios.

Pero durante una serie de encuentros entre los dirigentes del oficialismo surgió una duda: ¿es conveniente la presencia de Mauricio Macri tras la elección nacional? Algunos hombres de Gribaudo creen que puede ser un boomerng a la hora de emitir un voto. Sin embargo, la historia de Macri en Boca es fuerte y desde la Casa Rosada piensan en un nuevo impulso desde el fútbol para volver a conquistar lo que se perdió el domingo. Una novela que recién empieza y que debe finalizar en el corto plazo. Los comicios en Boca son el 8 de diciembre, pero la definición de las listas, estará antes. La política y la pelota, otra vez de la mano.