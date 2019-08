"Estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe a cada ciudadano, a cada argentino que manifestó un voto bronca", sostuvo el presidente Mauricio Macri en el marco del cierre de la Jornada "El Campo y la Política IV", organizada por Coninagro, en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

"Estamos en una situación compleja", agregó en relación a la economía y aseguró que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido pero ya hay bases para lograrlo".

Frente a un auditorio colmado, el Presidente hizo nuevamente referencia al gobierno kirchnerista. "Tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria, y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal en su plataforma electoral". En el mismo sentido consideró que "tal vez entre 2011 y 2015 se produjo la mayor desindustrialización" de las últimas décadas, porque el país y las empresas "se quedaron sin crédito" y bajo un esquema "cerrado al mundo".

Para Macri, la "inflación de agosto será del 3 coma algo", y pidió a los partidos políticos que se presentarán en las elecciones del 27 de agosto que digan "cómo" se hace para salir de la crisis económica, porque "es lo que queremos todos".

Un día después de que 13 gobernadores de la oposición presentaran un recurso en la Corte Suprema para suspender la baja de impuestos que anunció el Gobierno tras la derrota, Macri pidió "salir de la especulación política y la ventajita" por el bien del país. "Ya hemos dicho que no creemos en ese impuesto. Es un impuesto muy malo, que castiga a aquel que quiere producir más. El impuesto más justo y solidario es el impuesto a la ganancia. Que cada argentino con capacidad, talento de producir, de crear, comparta parte de su trabajo con un impuesto a la ganancia que solidariamente revierta sobre aquellos que necesitan más apoyo del Estado", explicó.

"El campo es el gran motor del país. Hay que eliminar las retenciones" Contundente @mauriciomacri pic.twitter.com/H5Ml6UiHdT — CONINAGRO (@CONINAGRO) August 27, 2019

"Creo en la libertad de poder trabajar y desarrollarnos. Tenemos un desafío, no creo en los impuestos que se han puesto en las provincias, las tasas municipales son abusivas", agregó. Más adelante hizo referencia a la inflación: “Lo que más sufre el argentino de a pie, la familia argentina, es la inflación. Llegar con su salario y encontrarse que en el supermercado aumenta todo. Es desesperante, angustiante, no existen las palabras para describir lo que sé que le pasa esos argentinos. No podemos seguir engañándonos. No podemos seguir diciendo que esto se arregla creciendo. Todos queremos crecer. Quién no quiere que un argentino tenga acceso a un buen asado, a pagarse un cine, unas vacaciones”

También consideró que los argentinos "tenemos que debatir en que país queremos vivir, bajo qué reglas y bajo qué tipo de convivencia", tras considerar que su gestión alcanzó "un espacio de libertad, tranquilidad y seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias". Además resaltó que su gestión priorizó el "diálogo" con todos los sectores económicos, y ejemplificó que "hay 55 mesas de productividad en la que están involucrados muchos actores de todos los niveles".