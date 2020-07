El ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con Chiche Gelblung por Crónica HD, aseguró que nueve provincias "ya están proyectando el regreso a clases para el mes de agosto", y destacó la diferencia con respecto a la situación que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en donde dijo que "sería irresponsable pensar en un regreso a clases". "En la Ciudad de Buenos Aires hasta que no estemos en una fase más avanzada y no haya una caída abrupta del nivel de contagio no vamos a exponer ni a los alumnos ni a los docentes a una vuelta a las aulas", agregó.

Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Santa Fe son algunas de las jurisdicciones que "van a dar estos primeros pasos" y el mes próximo retornarán con las clases presenciales "aplicando todos los protocolos para priorizar la salud", expresó Trotta. Sin embargo, el ministro remarcó que no será en toda la provincia "sino en algunas localidades". "En donde están en fase 5 y no hay circulación, con las medidas de distanciamiento y seguridad podemos proyectar el regreso", advirtió.

En esa línea, el funcionario respaldó la decisión y dijo: "En los 21 países que volvieron a las aulas, con los protocolos que vamos a aplicar en la Argentina, no ha habido un impacto epidemiológico e impacto en la circulación".

Sin embargo, en todo momento Trotta reiteró que "la prioridad es cuidar la salud", por ende dijo que en caso de que haya que suspender alguna de estas medidas "no es una derrota" y justificó: "Ante todo cuidamos a la comunidad educativa".

Además, respecto al impacto psicosocial del aislamiento social y obligatorio en los menores, el ministro de Educación remarcó el enorme desafío que tendrá la escuela en acompañar a los chicos "después de estos meses tan complejos". "Estamos preparando a los maestros con capacitaciones para abordar estos problemas que implica la pandemia. Nunca transitamos esto", agregó.

Por último, al ser consultado por los cruces protagonizados entre Alberto Fernández y otros dirigentes del kirchnerismo, el ministro de Educación sostuvo:"Yo veo una gran convicción del Presidente de unir a los argentinos. Si queremos superar la pandemia necesitamos la unidad, no quiere decir que todos pensemos igual. El desafío de la recuperación social debe incluir a todos los argentinos y argentinas, esa es la decisión del presidente y de todo el Gobierno".