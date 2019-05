El debate del proyecto de la denominada "Ley de Góndolas" volvió a fracasar este martes, luego que el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debía discutirlo, no logró reunir quórum por segunda vez en dos semanas y no se pudo avanzar en un dictamen de consenso.



Los bloques parlamentarios del oficialismo y oposición no llegaron a ponerse de acuerdo en un texto unificado, pero destacaron la "voluntad" de firmar los escritos que coinciden en la necesidad de desarrollar una ley para evitar abusos de posición dominante en supermercados y grandes proveedores.



Mientras Cambiemos impulsa un texto que no fija un límite a la exhibición de productos de una misma marca en una góndola, el dictamen que propone la oposición con el respaldo del FpV-PJ, el justicialismo y el massismo, establece un tope de 30% del espacio destinado a un mismo producto.

El plenario volvería a ser convocado nuevamente para dentro de 7 días, adelantaron fuentes parlamentarias, pero ya se descarta que el tema pueda ser debatido el próximo miércoles en la sesión especial, en la que se discutirá la Ley de financiamiento de los partidos políticos, a pesar de tener votada una preferencia para discutirla en el recinto.

En la reunión desarrollada durante esta jornada al mediodía, los integrantes de las comisiones de Defensa del Consumidor, a cargo de la diputada massista Marcela Passo; Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky (PRO), y Comercio, encabezada por Pedro Miranda (Justicialista) plantearon de todos modos las diferentes posturas, principalmente, en el porcentaje máximo de ocupación en cada sector.



Los acuerdos buscan tomar en cuenta las iniciativas presentadas por la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica- Cambiemos), el kirchnerista Juan Cabandié, la propia Passo, la peronista cordobesa Adriana Nazario y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), y el texto impulsado por organizaciones sociales ligadas a la CTEP de Juan Grabois y el titular de Maxiconsumo, Víctor Fera, firmado por el mendocino José Ramón.



"Lamentablemente en una de las comisiones no pudimos tener quórum", aseguró Passo, tras destacar que "más allá de las disidencias o coincidencias, se ha trabajado mucho" y poner de relieve que "la vocación de diálogo y consenso estuvo siempre".



Por su parte, Lipovetzky señaló que "hay una política del gobierno de avanzar en los controles" y apuntó contra el kirchnerismo por no haber asistido al plenario.



Miranda, en tanto, también cuestionó la ausencia de los diputados del FPV-PJ, al lamentar "tener que levantar la sesión cuando los propios autores de los proyectos no están presentes".

Es muy importante que las diferentes fuerzas políticas de nuestro país, tomen real consciencia de lo que significa la #LeyDeGondolas.

Los consumidores y las #PyMEs, no pueden seguir soportando estas situaciones de abuso de poder.#HayAlternativa ������#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/H7c5ShI9Z6 — Marcela Passo (@passomarcela) 14 de mayo de 2019

Otra vez no hay quórum en la Comisión conjunta de Comercio, Defensa al consumidor y Legislación nacional. No podemos tratar la #LeyDeGóndolas que creemos importante para garantizar que las Pymes, economías regionales y la agricultura familiar accedan a los mercados importantes. pic.twitter.com/iEkNc6c0pi — Pedro Rubén Miranda (@prmirandaMza) 14 de mayo de 2019