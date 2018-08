El terremoto político judicial que desataron los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que anotó cada movimiento y viaje del ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta para recoger dinero ilícito, tiene de trasfondo una historia de desamor. Y de extorsión sobre la base de una enorme fortuna obtenida en forma totalmente ilegal.

El relato de Hilda Horovitz, la ex pareja de Centeno, es clave. No sólo por su conocimiento y su testimonio sobre lo que hacía el ex chofer de Baratta, sino porque fue su presentación espontánea, en noviembre del año pasado, la que dio el puntapié original a la investigación que llevó -el pasado miércoles- a la detención de decenas de empresarios y varios ex funcionarios kirchneristas.

Si bien el sustento a su relato llegó recién en abril, cuando un periodista del diario La Nación entregó fotocopias de los cuadernos a la Justicia, ya en noviembre de 2017 Horovitz había contado que Centeno fue el valijero y que en su auto se trasladaban cientos de bolsos repletos de billetes de la corrupción.

Su motivo no fue altruista ni su voluntad de combatir la corrupción. En una nueva entrevista, esta vez en el programa de Mauro Viale, la ex pareja contó que Centeno la habría maltratado. Que ella lo ayudó a construir su casa, que le sirvió de testaferro y hasta aceptó aparecer como dueña de una remisería que serviría para blanquear el dinero negro que Baratta les daba.

Pese a eso, al momento de su separación Horovitz exigió una parte de la plata que Centeno habría recibido. Ante la falta de acuerdo, según explicó, el propio Baratta intercedió para que ella lograra hacerse con dos departamentos. Pero tampoco fue suficiente. Despechada, Horovitz contó todo en la Justicia.

En la entrevista que dio este domingo, negó haber conocido el contenido de los cuadernos que escribía Centeno. Pero minutos después dijo que lo que llamó su atención en un primer momento fue "cómo tenía anotado todo por cada fecha", y que "cuando él se iba a bañar o salía yo revisaba todo".

Asimismo, Horovitz reclamó la tenencia de los perros que crió junto al ex policía, y destacó distintos pasajes de violencia física que sufrió en carne propia: "me tiró con un celular, me tiró zapatillas encima y me pegaba. Siempre me maltrató", contó.

Además, la ex pareja aseguró que Centeno escribió los cuadernos pensando en extorsionar a Baratta, en caso que este no le asegurara un buen pasar una vez que salieran de la gestión pública. "La remisería que él tenía la contrataban desde el ministerio. Si eso se caía, se caía todo", explicó.