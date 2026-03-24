A 50 años de la última Dictadura: así fue la vigilia en Plaza de Mayo y diferentes puntos del país

Agrupaciones políticas y sociales se movilizarán este 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la dictadura militar iniciada en 1976, que fue precedida por la tradicional vigilia en Plaza de Mayo y otros espacios públicos del país.



Con el lema "Porque la memoria no se nos pasa, 50 gargantas en la Plaza", la Plaza de Mayo volvió a convertirse el lunes en el epicentro de la reflexión colectiva.

Con convocatoria de La Garganta Poderosa, "Vigilia por la identidad" comenzó a las 16 como un espacio de encuentro para reivindicar a los detenidos-desaparecidos a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

X/@gargantapodero.

La actividad principal, desarrollada sobre un gran escenario, consistió en una mezcla de testimonios y expresiones artísticas, que buscaron mantener la memoria activa antes de la marcha prevista para este martes.

Participaron Wos, León Gieco y Ricardo Mollo, además de las presentaciones de bandas como La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo.

Se sumaron también figuras del cine y la actuación, al igual que periodistas y divulgadores que interactuaron en charlas sobre el escenario.



Una postal del incio de la vigilia en Plaza de Mayo (X/@MaxiLPA1).

El evento contó con el acompañamiento de los principales organismos de derechos humanos, entre éstos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, el CELS y el SERPAJ.

La vigilia en otros puntos del país

Como en otros puntos del país, la Plaza de la Memoria, en Monte Grande, en el sur del Conurbano bonaerense, fue escenario de una vigilia con actividades culturales en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976.

La jornada reunió a vecinos, organizaciones sociales e instituciones con propuestas vinculadas a los derechos humanos.

El evento se concretó desde las 18 en el espacio público ubicado en boulevard Buenos Aires y Salta, con una programación que incluyó expresiones artísticas.

En la ciudad santafesina de Rosario también se realizó la tradicional vigilia, que tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo, donde vecinos y organizaciones sociales se reunieron para recordar a las víctimas de la última dictadura militar y reafirmar la consigna de "Nunca más".

Un vecino presente en esa plaza, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, manifestó que llegó "a la conclusión de que no es tan cierto que gran parte de la sociedad hoy es negacionista".

Y agregó: "Lo que sí sucede es que hoy, abiertamente, quienes sí lo son hablan y no como antes que tenían que hacerlo en privado; hoy se manifiestan públicamente en los medios".