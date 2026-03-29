Adornigate: desconfianza y desprecio son los sentimientos dominantes hacia el Jefe de Gabinete

Una encuesta reveló la imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación de la Justicia sobre el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, con base en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

El informe realizado por Reputación Digital arrojó que el sentimiento dominante del público hacia Adorni es de desconfianza (16,2%), seguido por desprecio (6,9%) e indignación (5,9%).

"La combinación de desconfianza y desprecio indica un estado de crisis profunda donde la credibilidad del funcionario está erosionada", señala el relevamiento.

Por su parte, en el informe solo eligieron apoyar al jefe de Gabinete el 1,8% de la gente, el cual proviene exclusivamente de la red social X y opera en modo defensivo.

En cuanto a la distribución de sentimiento general, la gente se mostró negativa en un 91% (representada en 4494 personas relevadas).

El sentimiento positivo fue elegido por apenas el 6,8% del público (338 personas), mientras que se mostraron neutros apenas el 2,1% de los encuestados (104 personas).