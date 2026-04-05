ATE exige créditos con las mismas tasas y plazos otorgados a dirigentes de La Libertad Avanza

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició una medida de fuerza administrativa para que más de 1.000 delegados y afiliados soliciten créditos ante el Banco Nación bajo las mismas condiciones financieras que los allegados al Gobierno.

El sindicato tomó esta decisión luego de que trascendieran irregularidades en la entrega de préstamos preferenciales a funcionarios y militantes de La Libertad Avanza, lo que el gremio considera una posible causa de corrupción.

Denuncia de privilegios y convocatoria nacional

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la política de austeridad del Gobierno frente a estos beneficios otorgados a la denominada "casta".

El dirigente anunció que la estrategia final se definirá este jueves 9 en el Hotel 27 de Junio, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, con la presencia de las conducciones de las 24 provincias.

"No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de LLA", sentenció Aguiar, apuntando contra la gestión de Javier Milei.

Irregularidades en el Banco Nación y Capital Humano

Desde el gremio destacaron casos puntuales que califican como "obscenos", como el del ex Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien habría obtenido un crédito millonario días antes de ser desvinculado de su cargo.

Según ATE, no se exigieron requisitos de estabilidad que se le solicitan a cualquier ciudadano común para montos de tal envergadura.

"La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios?", cuestionó el sindicalista. Además, agregó que estas prácticas "se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad" y sobre el sufrimiento de jubilados y comerciantes.

La lista de los beneficiarios señalados

Entre los nombres que figuran en la lista de préstamos cuestionados aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF y la diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde. También se menciona a Juan Pablo Carreira, actual director de Comunicación Digital del Gobierno Nacional.

Para ATE, el acceso privilegiado a estos fondos mientras el crédito a la vivienda es "imposible" para la mayoría de los argentinos configura una grave irregularidad.

"Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos", concluyó Aguiar, exigiendo una investigación inmediata y las denuncias penales correspondientes sobre la administración del Banco Nación.