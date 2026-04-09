ATE llamó a un paro con movilización en reclamo de paritarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de las paritarias y para rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total", indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente apuntó: "Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios".

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

"Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más", completó el dirigente.

La medida de fuerza fue resuelta en la reunión mantenida en el Hotel 27 de Junio del sindicato. En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal.

Además, se definió realizar el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE el día jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527.

Otra de las resoluciones del encuentro fue acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica de neumáticos FATE a Plaza de Mayo el día martes 14 de abril por la puesta en marcha inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura de importaciones indiscriminada.

En esta línea, Aguiar sentenció: "Hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo".

Ya comenzó la reunión de Consejo Directivo Nacional de ATE con presencia de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avanza en la votación de una medida de fuerza nacional para exigir la reapertura de las paritarias! pic.twitter.com/i6crYd2wTG — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 9, 2026

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.

De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei, según el cálculo del gremio.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el gobierno de Javier Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado, según se informó.