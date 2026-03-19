Crece el malestar social y cae la paciencia: el 60% tiene sentimientos negativos hacia el Presidente

Un relevamiento nacional de la consultora Trespuntozero encendió la alerta en Casa Rosada, porque expone un escenario de fuerte malestar social frente al gobierno de Javier Milei. La encuesta, realizada en marzo de 2026 sobre 1.350 casos en todo el país, refleja una combinación de rechazo, preocupación económica y expectativas en retroceso.

El estudio muestra que el 60% de los encuestados tiene sentimientos negativos hacia el Presidente. El enojo lidera con el 36,3%, seguido por el miedo (9,8%), la tristeza (9,4%) y la indiferencia (4,5%). Del otro lado, el 33,8% expresa emociones positivas, con la esperanza como principal motor (21,2%), mientras que la admiración (5,9%), el entusiasmo (5,4%) y el interés (1,3%) quedan relegados.

El análisis por segmentos refuerza ese clima: por un lado, las mujeres registran mayor nivel de rechazo (62,4%) que los hombres (57,1%), y el malestar crece en las franjas de 30 a 49 años (63,4%) y mayores de 50 (63,7%). También escala entre sectores de menor nivel educativo, donde los sentimientos negativos alcanzan el 71,6%.

En paralelo, la percepción de riesgo marca un fuerte deterioro del clima social, uno de los puntos fuertes que el Gobierno tuvo por mucho tiempo. El 58,1% cree que puede haber un estallido social, el 55% advierte sobre una posible corrida cambiaria y el 52% teme una hiperinflación. Además, el 45,6% considera probable que se produzcan saqueos y el 43,2% no descarta un juicio político contra el Presidente.

El informe también revela un dato crítico: la paciencia económica de la sociedad muestra signos de agotamiento, porque el 59% afirma que ya no puede esperar más para que mejoren sus ingresos. Solo el 9,4% dice que podría aguantar algunos meses, el 6,9% hasta fin de año y el 14,6% hasta el final del mandato. Entre los sectores más afectados, el hartazgo llega al 71,7% en personas de entre 30 y 49 años.

Entre los principales problemas del país, los bajos salarios encabezan la lista con el 26,4%, seguidos por la corrupción (25,3%) y la desocupación (18%). La pobreza (12,3%) y la inflación (6%) completan el cuadro de preocupaciones.

En este contexto, el dato que enciende una señal de alerta para el Gobierno es la caída de las expectativas positivas. La esperanza, que hasta ahora funcionó como uno de los principales pilares de sustento del oficialismo, pierde peso frente al avance del enojo y otras emociones negativas.