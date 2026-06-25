Cuestión Malvinas: la ONU exhortó al Reino Unido a retomar el diálogo bilateral con la Argentina

Una vez más, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina por la Cuestión Malvinas. Sin éxito por décadas ante la negativa de Londres y a casi 200 años de ocupación ilegal, el Comité de Descolonización aprobó hoy por consenso unánime un proyecto de resolución que exige diálogo por la disputa soberana.

La Argentina continúa su reclamo por la vía diplomática, a 44 años de la Guerra de Malvinas. Sin necesidad de votación, se validó la posición que contó con el apoyo de países latinoamericanos para su presentación.

Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, informó que el proyecto fue copresentado con Chile y también copatrocinado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Pablo Quirno en la ONU.

Pese al apoyo internacional al reclamo de soberanía, hace décadas que Reino Unido hace oídos sordos a las exhortaciones que cada año recibe de la ONU.

"La manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", dice el proyecto de resolución.

Insta a que "los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa".

Argentina mantiene su postura histórica

Durante su discurso en Naciones Unidas Quirno sostuvo: "La decisión que acabamos de adoptar renueva un llamado que la comunidad internacional sostiene de manera constante desde hace décadas. Un llamado al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

Quirno agregó: "Como Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, asumo con orgullo y responsabilidad la tarea de representar la voz de un país que aspira a recuperar el pleno ejercicio de su soberanía sobre la totalidad de su territorio"

"La Cuestión Malvinas trasciende gobiernos, es una causa nacional, una política de Estado y un compromiso que une a todas las generaciones de argentinos. Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas", cerró.