Día de la Independencia Tributaria: desde hoy, los argentinos dejan de trabajar para pagar impuestos

El concepto del "Día de la Independencia Tributaria", también conocido mundialmente como Tax Freedom Day o "Día de la Liberación Fiscal", no es una efeméride oficial ni un feriado, sino una metáfora económica. Y expertos en la materia consideran que este jueves, 2 de julio, se celebra en el país.

Representa el día del año en el que un ciudadano promedio termina de trabajar exclusivamente para pagarle impuestos al Estado -sumando tributos nacionales, provinciales y municipales- y comienza a generar ingresos netos para su propio bolsillo.

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Según cálculos de expertos en la materia, para un trabajador promedio, la "independencia" o liberación fiscal se concreta en el país aproximadamente entre el 21 de junio y el 1 de julio.

Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que, en el 2026, este jueves es el primer día completo del año en el que todo lo que genera el contribuyente va directo a su economía personal.

¿Cómo realizan los cálculos los especialistas?





La fecha de la liberación fiscal varía año a año y según el nivel de ingresos de cada persona, pero en términos generales se calcula que la carga tributaria formal en Argentina ronda el 50% de los ingresos de un asalariado.

Traducido al calendario, significa que de los 365 días del año los argentinos tuvieron que trabajar entre 172 y 182 jornadas únicamente para cubrir sus obligaciones impositivas.

Los datos del IARAF, citados por la agencia Noticias Argentinas (NA), indican que la carga tributaria integral oscila entre el 47,2% y el 49,9% del ingreso total del contribuyente.