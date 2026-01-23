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Viernes, 13 de marzo de 2026

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Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?

En una nueva jornada de operaciones, la moneda estadounidense cerró con los siguientes valores. Además, todos los detalles sobre sus diferentes cotizaciones.

Marcelo Peralta

El dólar oficial cerró este viernes en $1410, bajando $10 en comparación a su última cotización del pasado jueves.

En paralelo, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1415, descontando $5 su valor con respecto a la jornada anterior.

Además, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.833 por unidad.

Mientras que, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.402 por unidad.

Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.464,50 mientras que el dólar MEP se ubicó en 1.418,95.

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.

Conocé todos los detalles sobre el dólar hoy

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