Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?

El dólar oficial cerró este miércoles en $1420, subiendo $5 en comparación a su última cotización del pasado martes.

En paralelo, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1420, incrementando $% su valor con respecto a la jornada anterior.

Además, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.846 por unidad.

Mientras que, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.400 por unidad.

Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.459,11 mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.413,88.

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.