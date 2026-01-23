Dólar hoy: ¿A cuánto cotizan el oficial y el blue?
En una nueva jornada de operaciones, la moneda estadounidense cerró con los siguientes valores. Además, todos los detalles sobre sus diferentes cotizaciones.
El dólar oficial cerró este miércoles en $1415, manteniendose en comparación a su última cotización del pasado martes.
Por su parte, el dólar blue hoy finalizó sus operaciones en $1435, sosteniendo su valor con respecto a la jornada anterior.
En paralelo, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.839,50 por unidad.
Además, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.398 por unidad.
Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.471 mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.422,02.
Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.