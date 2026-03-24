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Martes, 24 de marzo de 2026

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El adelanto del video del Gobierno por el Día de la Memoria: "La fecha demanda conocer la historia completa"

El Gobierno de Javier Milei publicó un anticipo del video institucional en el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La cuenta oficial de X de la Casa Rosada difundió este lunes un anticipo de un video institucional que será publicado este martes a las 9, en el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, ocurrido el 24 de marzo de ese año.

El breve adelanto fue compartido a través de la red social X y anticipa el eje conceptual del mensaje oficial. En el texto que acompaña el video se señala: "Se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".

Según se informó desde el Gobierno, el material completo se publicará simultáneamente en la misma red social y en la plataforma YouTube.

El planteo que aparece en el adelanto -centrado en la idea de revisar "la historia completa, de ambos lados"- sugiere un enfoque que podría generar debate tanto en el ámbito político como en el público.

El contenido íntegro del video se conocerá este martes a las 9, cuando el Ejecutivo difunda la pieza audiovisual en el contexto de una nueva conmemoración del 24 de marzo.

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