El Banco Central renovó préstamos internacionales por US$6.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes la renovación total de sus préstamos bajo la modalidad REPO con diez entidades financieras internacionales de primera línea por un monto de US$6.000 millones.

Con esta operatoria, la entidad conducida por Santiago Bausili logra postergar los vencimientos que originalmente correspondían a los años 2026 y 2027, trasladándolos hacia septiembre de 2028.

Desde la institución explicaron que la transacción consiste en la cancelación de los pases pasivos vigentes y la concertación de un nuevo esquema bajo el mismo valor.

El objetivo principal de la medida adoptada por el Gobierno nacional es consolidar la posición de liquidez en reservas y asegurar un funcionamiento ordenado del mercado de cambios a mediano plazo.

Sobredemanda externa y menores costos de financiamiento

La licitación oficial, que concluyó el pasado 30 de junio, despertó un marcado interés en los mercados globales.

La entidad monetaria recibió ofertas por un total de USD 8.250 millones, lo que significó una importante sobredemanda respecto del monto estipulado originalmente y que las autoridades interpretan como una muestra de confianza externa hacia el rumbo económico local.

Además de descomprimir el calendario financiero de los próximos dos años, la estrategia permitió una nueva reducción en el costo de financiamiento para el país.

Las condiciones pactadas establecen que el Banco Central abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un recargo o spread del 4%.

Respaldo con títulos públicos de la cartera oficial

Para la instrumentación legal y financiera de la prórroga de estos préstamos, la conducción económica utilizó como garantía de la operación los títulos BONAR que se encuentran disponibles dentro de la propia cartera de activos del BCRA.

A través del comunicado oficial emitido por la autoridad regulatoria, se remarcó que la ampliación en la nómina de los bancos internacionales participantes no solo optimiza el perfil de vencimientos de la deuda, sino que aporta herramientas técnicas esenciales para estabilizar el flujo de divisas y profundizar el saneamiento del balance de la institución.