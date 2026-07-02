Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central: ex presidentes de la entidad advierten es un pedido del FMI

El anuncio del presidente Javier Milei sobre reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no cayó del todo bien y desató una serie de críticas por parte de dos ex titulares de la autoridad monetaria.

Se trata de Mercedes Marcó del Pont, quien fue presidenta del BCRA durante 2012 y realizó la última modificación, y Miguel Pesce, el antecesor de Santiago Bausili al frente de la conducción de la entidad.

Ambos coincidieron en que la reforma de la Carta Orgánica se encuadra en un pedido realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su última revisión del programa, la cual permitió liberar un desembolso de 1.000 millones de dólares para el país.

"Se veía venir, el FMI lo está pidiendo hace tiempo"

Marcó del Pont cuestionó las políticas económicas impulsadas por el mandatario y afirmó que la baja de la inflación sería producto de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora.

"La política monetaria es un instrumento de la política económica. Quizá la miopía que tiene Javier Milei es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación", dijo en declaraciones radiales, y agregó: "Se veía venir, el FMI lo está pidiendo hace tiempo".

La advertencia de Pesce por el riesgo de recesión

Pesce, en cambio, objetó la combinación de autonomía y la persecución de un solo objetivo, lo cual podría llevar a una contracción de mayor nivel en la economía.

"Las implicancias pueden ser graves, porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave, y es que el BCRA solo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda", sostuvo.

Respecto de la modificación que impulsa el Gobierno, el antecesor de Bausili indicó que ya fue utilizada durante la época de la convertibilidad: "Esto ya ocurrió y ocurrió en 2001. Terminamos en una recesión, que fue la más prolongada de la historia argentina, que empezó en 1998 y terminó en el 2003. Llegamos a tener 25% de desocupación", advirtió en declaraciones radiales.

Si bien todavía no se conocieron más detalles del proyecto impulsado por el oficialismo, el propio Milei remarcó durante su exposición en la Fundación Faro que la última modificación a la Carta Orgánica permite la emisión monetaria "por cualquier motivo", por lo que su reforma tendrá como eje frenar la creación de dinero.