Por qué Milei quiere borrar la reforma que el kirchnerismo le hizo al Banco Central en 2012

El Gobierno de Javier Milei avanza en un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley 24.144), que no sufre cambios desde 2012. El anuncio se dio en el marco de una reunión con legisladores oficialistas en la que se repasaron las prioridades de la agenda parlamentaria en el Congreso.

La contrarreforma apunta directamente a la que impulsó el kirchnerismo en 2012, bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad. Aquella reforma modificó el artículo 3, que establecía como función primaria del BCRA "preservar el valor de la moneda", y lo reemplazó por un mandato múltiple que sumó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El cambio menos visible: los adelantos transitorios

Más allá del artículo 3, la reforma de 2012 también modificó el artículo 20, dedicado a los adelantos transitorios que el BCRA puede otorgarle al Tesoro mediante emisión monetaria. Antes de esa reforma, el límite era del 12% de la base monetaria más un 10% adicional de los recursos obtenidos por el Gobierno en el último año. La reforma kirchnerista habría sumado un tercer tramo, de otro 10% adicional con "carácter excepcional", y eliminó la asignación específica de esos fondos para el pago a organismos multilaterales, lo que permitió usarlos para cualquier destino.

Ese esquema impulsó el crecimiento de los pasivos remunerados del Banco Central, que debía emitir sus propios títulos para esterilizar los fondos girados al Tesoro y atenuar el impacto inflacionario.

Sin cerrar el Banco Central, pero con menos autonomía

Aunque no cumpliría con su promesa de campaña de "dinamitar" el Banco Central, el Gobierno buscaría reducir la capacidad de emisión monetaria de la entidad, ampliada por la reforma de 2012 para cubrir el déficit fiscal. La reforma kirchnerista también había establecido que el BCRA debe actuar "en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional", lo que redujo su margen de independencia.

En su presentación ante la Fundación Faro, Milei había propuesto volver a la Carta Orgánica previa a 2012 y cuestionó a la exfuncionaria: "¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?", afirmó el Presidente.