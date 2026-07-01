Adrián Ravier se disculpó por sus dichos sobre la quita de subsidios y el consumo de gas: "Fue poco feliz"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se mostró arrepentido de los comentarios que realizó en su primera conferencia de prensa oficial sobre la actualización de tarifas de los servicios.

Este miércoles, el funcionario admitió el impacto de sus dichos respecto al comportamiento de los usuarios frente a la quita de subsidios al gas y a la luz.

Durante una entrevista radial, Ravier calificó como "poco feliz" la frase utilizada el día anterior, cuando sugirió que el incremento en el costo de la energía llevaría a los usuarios a optar por "abrigarse más" en lugar de encender la calefacción en el invierno.

Adrián Ravier durante su primera conferencia de prensa oficial en Casa Rosada. (Foto N/A)

El vocero explicó que la repercusión generada tras sus declaraciones no reflejó el objetivo principal."No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios, no fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes", manifestó esta mañana Ravier.

En su rectificación, el funcionario precisó que su intención era reflejar el impacto que genera la percepción del precio real del consumo. "Si se paga el costo del gas por lo que vale, te cuidas un poquito más" en el consumo, pero insistió: "No lo expresé de la manera más afortunada".

El vocero se refirió ayer a los aumentos en las tarifas como una medida compleja pero necesaria para el ordenamiento fiscal que defiende el gobierno de Javier Milei. Tras citar al economista Milton Friedman, y su frase de "no hay almuerzo gratis", indicó: "Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia, de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas".

Este miércoles, corrigiendo sus dichos de ayer, Ravier explicó no le están "diciendo a aquel que no puede pagar el gas ‘abrigate o arreglate' ", dijo.

En este sentido, el vocero aseguró que el diseño de la política tarifaria mantiene las partidas de subsidios destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad y puntualizó que el Gobierno "le mantiene los subsidios a los más humildes".

Por último, el funcionario detalló los cambios en las asistencias por "zonas frías" en aquellas regiones consideradas templadas, con el fin de restituir el espíritu de la legislación original: "Se han quitado subsidios en el tema de zonas frías a las zonas templadas para poder volver a la idea original de la ley" y resaltó que "se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba".