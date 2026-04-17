El BID gestiona un apoyo financiero por US$7.200 millones para Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció este viernes que prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los 7.200 millones de dólares.

Así lo confirmó en un comunicado en el que precisó que "prevé más de 5.000 millones de dólares en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por 550 millones de dólares, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales".

"Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos. Gracias Ilan Goldfajn y equipo por su apoyo", resaltó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje publicado en su cuenta en X tras el anuncio.

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