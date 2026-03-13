El Frente de Sindicatos Unidos exige la dimisión inmediata de Manuel Adorni

Este viernes, desde el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), coalición gremial integrada por ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos formalizó un reclamo contundente contra el vocero presidencial, extendiendo además sus críticas hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni por viajar junto a su pareja en vuelos oficiales.

En paralelo, apuntaron contra el Gobierno e informaron la denominada Canasta Básica del Hogar Trabajador.

El pedido de alejamiento del cargo se fundamenta en un fuerte cuestionamiento a la gestión de los recursos públicos y al impacto de las políticas económicas sobre el bolsillo de los trabajadores.

Duras críticas a la gestión oficial

Durante la presentación, el malestar se centró en los traslados internacionales financiados por el Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó estas misiones al exterior como una "obscenidad" y manifestó: "Los trabajadores que son realmente los que se desloman en la Argentina deben exigir la renuncia de Manuel Adorni, por hipócrita, por chanta y por caradura".

En sintonía, el titular de la UOM, Abel Furlán, señaló la existencia de una "política deliberada de ajuste y retracción salarial" que, según su visión, golpea directamente los niveles de producción y el consumo interno.

El mapa de la crisis: Números en rojo

El informe técnico presentado por el FreSU detalla un escenario de descapitalización masiva para los asalariados. Según el relevamiento, la transferencia de ingresos desde el sector trabajador alcanza los 54 billones de pesos.

El impacto se desglosa de la siguiente manera:

Sector Privado: Una merma promedio de $2.125.000 por trabajador.

Sector Público: El retroceso asciende a los $11.021.000 por empleado.

Familias asfixiadas por las deudas

Para el FreSU, la caída del poder adquisitivo derivó en un fenómeno de endeudamiento doméstico sin precedentes cercanos. Los hogares argentinos destinan actualmente el 26,3% de sus ingresos solo al pago de compromisos financieros, un porcentaje que representa el triple de lo registrado hace apenas doce meses.

En términos globales, la deuda acumulada de las familias argentinas ya supera los 36 billones de pesos.