Escándalo con Adorni: piden investigar si otras parejas viajaron en el avión presidencial

En medio del escándalo por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido formal para conocer si otras parejas de funcionarios también viajaron en el avión presidencial o se alojaron en los hoteles reservados con fondos del Estado para la comitiva presidencial.

La solicitud fue dirigida a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y apunta a obtener el detalle completo del traslado y del alojamiento de la delegación oficial.

El diputado Esteban Paulón presentó un pedido formal para conocer si otras parejas también viajaron con la delegación presidencial.

La polémica se originó cuando se difundió una fotografía tomada durante una visita oficial a la tumba de un rabino en el barrio de Queens. En la imagen se veía a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, junto a integrantes de la comitiva presidencial.

Cabe destacar que la delegación que acompañó al presidente Javier Milei en su agenda en Estados Unidos incluyó, además de él y su hermana, la secretaria general Karina Milei, al canciller Pablo Quirno; al ministro de Economía, Luis Caputo; a su viceministro José Luis Daza; al secretario de Energía, Daniel González Casartelli; y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria; el secretario de Comunicación, Javier Lanari; el del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira; y el secretario de Relaciones Internacionales Económicas, Fernando Brun.

El pedido ante la Justicia de Paulón

A partir de ese episodio, Paulón solicitó dos registros clave: el manifiesto completo de vuelo del avión presidencial ARG-01 y la lista de huéspedes de los hoteles donde se alojó la comitiva en Nueva York.

Esos documentos permitirían establecer si otras personas sin funciones en el Estado viajaron junto a los funcionarios o se hospedaron en los hoteles reservados para la delegación.

Entre los casos que busca esclarecer aparecen el de Juan Pablo Carreira, conocido en X como Juan Doe, y el del canciller Pablo Quirno, ya que, fuentes oficiales reconocieron que lo acompañó en la visita en los Estados Unidos, pero no viajó en el avión presidencial porque ya se encontraba en la ciudad antes de la llegada de la comitiva.

El costo total del viaje fue estimado en alrededor de USD 1.300.000 por el propio Paulón, quien incluyó ese cálculo dentro de sus cuestionamientos públicos sobre el uso de recursos oficiales.

"Cuando Adorni admite que su esposa viajó por un tema personal y que se pagó con fondos públicos, está reconociendo un posible delito", afirmó el legislador en declaraciones a la prensa. El legislador también cuestionó el nivel de transparencia sobre la composición de la delegación oficial. "Nunca se informó quién viajaba en la comitiva y ahora tenemos que enterarnos por fotos y testimonios", concluyó.