El Gobierno adjudicó concesiones viales para 1.800 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno de Javier Milei adjudicó concesiones viales para la operación privada de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Lo hizo a través de la Resolución 706/2026 del Ministro de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Todas las noticias en la pantalla de Crónica, EN VIVO

Al respecto, el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, resaltó: "Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones".

Precisó que "el tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226".

Subrayó que "son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada y mejores estándares de servicio para los argentinos".

¿Qué empresas resultaron ganadoras?

En tanto, Vialidad Nacional informó en un comunicado que, en lo que respecta al tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión fue adjudicada al grupo oferente conformado por las empresas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA.

En el parte informativo, además, se precisó que el Pampa quedó para la compañía Construcciones Electromecánicas del Oeste SA.

Vialidad Nacional destacó asimismo que, con esta medida, "se busca mejorar la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística y el comercio productivo".

Aseguró también que, con estas adjudicaciones, se dejan atrás "esquemas deficitarios", al avanzarse hacia "un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la red vial nacional".

Por último, se indicó que Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos, cuya duración será de 20 años, mediante un "control por resultados orientado a garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios".