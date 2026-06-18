El Gobierno oficializó la autorización de un nuevo anticipo financiero para tres provincias

El Gobierno autorizó este jueves una nueva asistencia financiera para las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe mediante anticipos del Tesoro Nacional de hasta $400.000 millones para cada jurisdicción.

La medida fue oficializada esta madrugada a través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo brindar una respuesta inmediata a las dificultades financieras transitorias que enfrentan estos distritos.

En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que las provincias informaron que actualmente atraviesan inconvenientes para afrontar gastos corrientes y compromisos de deuda contemplados en sus respectivos presupuestos. Ante este escenario, el Ministerio de Economía quedó facultado para otorgar adelantos financieros que permitan garantizar el funcionamiento de las administraciones provinciales mientras se normaliza su situación fiscal.

El decreto establece que el monto definitivo que recibirá cada provincia será determinado por la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de repago de cada jurisdicción en función de los recursos que percibe a través de la Coparticipación Federal de Impuestos. El límite máximo fijado para cada caso es de $400.000 millones.

Los fondos otorgados no constituyen transferencias permanentes ni aportes no reintegrables. Por el contrario, deberán ser devueltos durante el Ejercicio Fiscal 2026 y devengarán una tasa de interés fija nominal anual del 15%. Como garantía, las provincias afectarán recursos provenientes de la coparticipación federal y de otros fondos coparticipables sin asignación específica.

La normativa también dispone que las administraciones provinciales autoricen la retención automática de recursos por parte del Estado nacional hasta cancelar la totalidad de los anticipos recibidos y los intereses correspondientes. De esta manera, el Gobierno busca asegurar la recuperación de los fondos adelantados por la Tesorería General de la Nación.

La asistencia se enmarca en las facultades previstas por la Ley N.º 11.672, que habilita al Ministerio de Economía a otorgar adelantos financieros a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando atraviesen problemas temporales de liquidez. En los últimos meses, varias jurisdicciones recurrieron a este mecanismo para enfrentar tensiones financieras derivadas de la caída de ingresos y del peso de los compromisos de deuda.

Entre Ríos ya había recibido en enero un anticipo de $220.000 millones, mientras que en abril el Gobierno había habilitado un esquema de asistencia de hasta $400.000 millones para las provincias que lo solicitaran formalmente. En ese marco, también fueron alcanzadas por programas similares Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Con esta decisión, la administración de Javier Milei busca sostener el equilibrio financiero de las provincias sin modificar el esquema de disciplina fiscal vigente.