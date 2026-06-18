El Gobierno flexibilizó restricciones para operar dólares financieros y habilitó nuevas excepciones para sociedades de Bolsa

El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aprobó este jueves una nueva flexibilización de las restricciones que regulan las operaciones con dólares financieros y habilitó a las sociedades de Bolsa a realizar determinadas ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera para sus propias carteras.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución General 1152, publicada en el Boletín Oficial, que se enmarca en el proceso de normalización del mercado de capitales que impulsa el Gobierno de Javier Milei y responde a un pedido realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según explicó la CNV, las condiciones financieras y cambiarias actuales permiten avanzar en una flexibilización gradual de regulaciones que habían sido implementadas de manera transitoria durante los años de mayores controles cambiarios.

Hasta ahora, los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y los Agentes de Negociación (AN) tenían prohibido vender valores negociables con liquidación en dólares para sus carteras propias cuando mantenían financiamiento en pesos mediante cauciones, pases u otros instrumentos del mercado de capitales.

En ese sentido, la restricción buscaba evitar maniobras especulativas que permitieran acceder a financiamiento barato en moneda local para luego dolarizar posiciones.

Con la nueva resolución, la CNV mantiene la regla general, pero incorpora excepciones que permiten a estos agentes recomponer su posición neta en moneda extranjera. Para ello deberán respetar límites específicos: las operaciones no podrán superar el 15% del patrimonio neto computable de la entidad y tendrán un tope máximo del 3% por día hábil.

La flexibilización alcanza tanto a operaciones realizadas en el mercado local como en mercados del exterior. Además, los agentes podrán utilizar mecanismos de compensación diaria de posiciones siempre que no generen saldos positivos adicionales en moneda extranjera, una condición que busca evitar incrementos significativos en la demanda de dólares financieros.

Pese a la apertura, la normativa mantiene importantes controles. Las excepciones solo aplican a las carteras propias de los agentes, no alcanzan a la denominada cartera propia ampliada y excluyen a determinados participantes del mercado. Asimismo, se prohíbe utilizar financiamiento en pesos para concretar operaciones destinadas a obtener dólares y se exige la presentación de declaraciones juradas por parte de los clientes.

La resolución también incorpora nuevas obligaciones informativas. Los agentes deberán reportar periódicamente a la CNV sus tenencias y movimientos en moneda extranjera mediante un régimen específico de información, lo que permitirá un mayor monitoreo de estas operaciones por parte del organismo regulador.

Con esta medida, el Gobierno suma un nuevo paso en el desarme gradual de las restricciones que todavía permanecen en el mercado financiero. Si bien no implica una eliminación total de los controles sobre las operaciones en dólares, sí amplía la capacidad operativa de los intermediarios bursátiles y busca otorgar mayor liquidez y profundidad al mercado de capitales argentino.

Entre las excepciones se incluyen ventas de BOPREAL emitidos por el BCRA y operaciones vinculadas a créditos hipotecarios UVA para comprar inmuebles.

Por último, la norma crea un régimen informativo mensual ante la Autopista de la Información Financiera (AIF), por el cual los agentes deberán reportar las variaciones positivas de su posición neta diaria en moneda extranjera y el uso de los márgenes permitidos, comenzando con la información correspondiente a julio de 2026.