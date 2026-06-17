El Gobierno bloqueará la compra de Telefónica si Telecom no se desprende de 6 millones de usuarios

El Gobierno nacional condicionó la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, empresa del Grupo Clarín, y advirtió que rechazará la operación si la firma no acepta un conjunto de exigencias destinadas a evitar la formación de un monopolio en el mercado de las telecomunicaciones.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió imponer las condiciones sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El objetivo es resguardar la competencia efectiva y proteger a los usuarios.

Las condiciones que debe cumplir Telecom

La principal exigencia es el desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector.

Además, la empresa tendrá que garantizar a ese nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante 2 años, para asegurar la continuidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.

En materia de espectro radioeléctrico, se exige la restitución de 130 MHz en total: una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario.

Límite al dominio en internet fija

El organismo también impuso una reestructuración en el segmento de internet fija: Telecom deberá ceder clientes a competidores en todas las localidades donde su participación minorista supere el 50% del mercado.

Con estas medidas, la operación -que sin condicionamientos habría dejado cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones del país en manos de un solo grupo económico- quedaría acotada a aproximadamente el 50% del mercado.

La autoridad regulatoria subrayó que la compra solo será viable si se implementan todas estas exigencias, con el objetivo de consolidar un mercado "abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes".