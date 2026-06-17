En mayo, el Gobierno mantuvo el superávit fiscal

El Gobierno nacional mantuvo en mayo su rumbo económico al registrar un superávit financiero de $478.613 millones.

De esta manera, el Sector Público Nacional acumuló en los primeros cinco meses del año un saldo positivo equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), consolidando la estrategia financiera de la gestión liderada por Javier Milei.

Según los datos oficiales presentados por el Ministerio de Economía, el resultado primario ascendió a $1.924.367 millones, mientras que el pago de intereses de la deuda pública neta se ubicó en $1.445.754 millones.

Ingresos y egresos del período

Los ingresos totales registrados en mayo sumaron $14.531.657 millones, lo que representa una variación interanual del +27,8%.

Por el lado de las erogaciones, los gastos primarios se ubicaron en $12.607.290 millones, mostrando un incremento del +30,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde el Palacio de Hacienda, a través de un comunicado, se destacó: "Así, el SPN acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno".

Subsidios y transferencias del BCRA

El informe detalló que "las transferencias corrientes alcanzaron los $4.494.895,5 millones (+2,4% i.a.)".

En cuanto a los subsidios económicos, estos sufrieron un incremento de $784.178 millones (+6,8% i.a.), donde el sector energético demandó $523.417 millones y el transporte $258.687 millones.

Asimismo, el gasto de capital se posicionó en $183.519 millones, manteniendo una línea similar a la registrada en el mes previo.

Por último, el reporte de la cartera económica conducida por el Ejecutivo nacional consignó la transferencia de utilidades del BCRA por los resultados del año 2025, cuya cifra alcanzó los $24.400.000 millones.

Estos recursos extraordinarios fueron destinados, en su mayor parte, a la cancelación y reducción de la deuda que el Tesoro mantiene con la autoridad monetaria.