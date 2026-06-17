Otorgarán un plus del 25% a integrantes de las Fuerzas Armadas: a quiénes alcanza el beneficio

El Gobierno de Javier Milei implementará un aumento de hasta el 25% en los salarios de los integrantes de las Fuerzas Armadas con formación universitaria y posgrados.

Así lo estableció mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los restantes miembros del gabinete ministerial. El beneficio oscilará entre el 10 y el 25%, de acuerdo con el nivel de estudios alcanzado, y entrará en vigencia a partir del 1° de julio.

"Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza"

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa que conduce Carlos Presti brindó detalles de la medida y recalcó que "alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla". También será extensiva a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

En este marco, desde la cartera de Defensa resaltaron que "el capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento".

Indicaron, asimismo, que el nuevo suplemento "reconoce tecnicaturas, títulos de grado y posgrados vinculados con las funciones desempeñadas por el personal militar". "Su incorporación al régimen de haberes permite establecer un criterio objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, incentivar la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización del instrumento militar", subrayaron.

La escala establecida contempla un plus equivalente al 10% del haber mensual correspondiente al grado para tecnicaturas o títulos equivalentes; 15% para títulos de grado; y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

"Al calcularse sobre el haber mensual correspondiente al grado, el suplemento no se establece como una suma fija, sino que acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar. De esta manera, el reconocimiento a la formación se integra de forma permanente al régimen de haberes", destacaron desde el Ministerio.

Asimismo, enfatizaron que "la profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para el fortalecimiento del instrumento militar". "La formación académica no solo contribuye al desarrollo individual de cada integrante de las Fuerzas Armadas, sino que también mejora las capacidades institucionales en áreas críticas para la defensa moderna", añadieron.

También apuntaron que "la modernización de las Fuerzas Armadas exige perfiles cada vez más especializados en ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad, derecho internacional humanitario y otras disciplinas fundamentales para la Defensa Nacional".

"Con esta decisión, el Ministerio de Defensa consolida una política orientada al desarrollo del capital humano militar como base de la recuperación, modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. Cada militar que estudia, se capacita y perfecciona sus conocimientos fortalece a su Fuerza y contribuye a una Argentina con mayores capacidades para proteger sus intereses estratégicos. Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza", finaliza el texto.