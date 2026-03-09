Menú
Lunes, 9 de marzo de 2026

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

El Gobierno confirmó que 97 argentinos varados en Emiratos Árabes pudieron salir de ese país

Lo anunció el canciller Pablo Quirno. También adelantó que otros 10 ciudadanos regresarán este martes.

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que otros 97 ciudadanos argentinos lograron salir de Emiratos Árabes Unidos, gracias a las gestiones diplomáticas realizadas por la Cancillería argentina y la embajada nacional en ese país

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en un mensaje publicado en su cuenta en X. Indicó que los argentinos pudieron abandonar el país mediante vuelos programados por la aerolínea Emirates, en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a los compatriotas que quedaron varados en la región.

Asimismo, anticipó que otros 10 argentinos regresarán al país este martes, luego de gestiones realizadas por las embajadas argentinas en Etiopía y en Emiratos Árabes Unidos. Según precisó, viajarán desde Dubai en un vuelo de Ethiopian Airlines con escala en Addis Abeba antes de arribar a la Argentina.

El anuncio se suma al operativo que permitió que 248 ciudadanos argentinos regresaran al país en los últimos días desde Emiratos Árabes Unidos, sobre un total de 416 personas que habían sido identificadas en ese territorio en medio de las restricciones aéreas provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

En ese marco, Cancillería aseguró que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos y otros países de la zona continúa activo para facilitar el regreso de los argentinos "de la manera más rápida y segura posible".


