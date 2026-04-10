El Gobierno flexibilizó el cepo cambiario: a quiénes alcanza

El Gobierno de Javier Milei flexibilizó en las últimas horas el cepo cambiario con una serie de medidas del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. Por un lado, las personas humanas ya no tendrán que liquidar los dólares por exportaciones de bienes, aunque deberán ingresarlos al país.

En tanto, se elimina el tope de 50 dólares para el retiro de efectivo en el exterior mediante tarjeta de crédito con lo cual se facilita el gasto fuera del país y permite un menor traslado de dinero "cash".

El Gobierno de Javier Milei flexibilizó el cepo cambiario.

En el caso de las empresas se extienden los plazos para ingresar divisas que pasan de 60 a 180 días para exportaciones a filiales (si no superan 200 millones) y de 180 a 365 días para otros rubros como indumentaria.

En tanto se extiende a 365 días el plazo para bienes de capital. Asimismo, se habilita el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta 3 días antes del vencimiento.

El BCRA también ratificó la extensión por 90 días de la denominada "restricción cruzada", una normativa que establece que quienes compren dólares oficiales durante 90 días no podrán comprar títulos valores con liquidación en moneda extranjera y viceversa.

De esa manera, se busca ponerle trabas a las operaciones con Dólar MEP y Contado Con Liquidación (CCL) para terminar con una maniobra conocida como rulo o arbitraje, que consiste en comprar dólares oficiales y venderlos en mercados financieros en donde la cotización es mayor, motivo por el cual se pueden obtener ganancias.