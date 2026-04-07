El Gobierno oficializó la recompensa por datos sobre Galvarino Apablaza: la respuesta del ex guerrillero chileno

El Gobierno oficializó este martes la recompensa de 20 millones de pesos para las personas que "brinden datos útiles que permitan lograr la captura" de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el ex guerrillero chileno que tiene pedido de detención nacional e internacional por homicidio y secuestro.

La medida, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, fue publicada en el Boletín Oficial. "Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas", señaló la resolución 320/2026 de la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva.

"El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante", indicó el escrito, publicado después de la reunión que el presidente chileno José Antonio Kast mantuvo con Javier Milei en Casa Rosada.

Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y por haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

La Justicia argentina ya había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en el país desde hace décadas. Sin embargo, cuando la Policía fue días atrás a su vivienda en la localidad de Moreno, no se encontraba allí.

La respuesta del ex guerrillero chileno

Horas después de oficializarse la recompensa de 20 millones de pesos, el abogado de Apablaza solicitó a la ONU paralizar su extradición por "riesgo de tortura". Lo hizo mediante la presentación de un documento de 11 páginas, en el que pidió la "inmediata intervención para frenar el ilegal proceso de detención con fines a extradición".

"En virtud de la gravedad del asunto, la urgencia dada por la inminente detención con fines de extradición de Galvarino Apablaza y el riesgo de daño irreparable configurado, no sólo por las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado dadas por la expectativa de prisión de por vida, sino también por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud, solicitamos que de manera cautelar se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles, hasta tanto se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen", planteó Rodolfo Yanzón en el escrito presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Según la defensa de Apablaza, no hay "pruebas" que lo vinculen al asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards.







