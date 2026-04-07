El Gobierno de Javier Milei oficializó la recompensa de $20 millones por datos sobre el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza

El Gobierno nacional oficializó este martes una recompensa de hasta $20.000.000 para quienes aporten información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien permanece prófugo desde hace una semana.

La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 302/2026. "Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos veinte millones ($20.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio APABLAZA GUERRA", indica el texto oficial.

La decisión se da en un contexto de fuerte presión política y judicial, tras el pedido de extradición realizado por Chile y ya aprobado por la administración del presidente Javier Milei.

Prófugo y con pedido de captura internacional

Apablaza, de 75 años, es intensamente buscado por su presunta participación en el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991. Integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el exguerrillero cuenta con una orden de captura internacional.

El 31 de marzo, en la antesala de la visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a la Argentina, Interpol y la Justicia realizaron un allanamiento en su domicilio ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no lograron dar con su paradero.

Según destaca la resolución oficial, aquellas personas que puedan brindar datos útiles, y que no hayan participado en los hechos delictivos, podrán comunicarse de manera anónima a la línea telefónica 134.

Las autoridades buscan acelerar su localización para avanzar con la ejecución de la extradición, que estuvo paralizada durante años por distintas instancias judiciales.

De refugiado político a prófugo

Apablaza había llegado a la Argentina en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se le otorgó el estatus de refugiado político a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).

En 2017, esa condición fue revocada por la gestión de Mauricio Macri, lo que dio inicio a una extensa disputa judicial. Finalmente, en febrero de este año, la Justicia le retiró definitivamente el asilo político, habilitando así su extradición.

Las autoridades señalaron que Apablaza "dejó de estar a derecho", lo que agravó su situación procesal y derivó en su actual condición de prófugo.

Tensión política entre Argentina y Chile

El caso también tiene implicancias diplomáticas. Durante su reciente visita a Buenos Aires, el presidente chileno José Antonio Kast agradeció a Javier Milei por haber firmado la extradición del acusado, interpretado como un gesto de cooperación entre ambos países.

Por último, la búsqueda continúa y el Gobierno argentino refuerza los operativos. En esa línea, apuesta a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de uno de los prófugos más buscados de la región.