El Gobierno actualizó la foto del afiche de búsqueda de Lian Flores y refuerzan su búsqueda en Córdoba

El Ministerio de Seguridad oficializó la actualización del afiche de búsqueda de Lian Gael Flores, el niño desaparecido en Córdoba desde febrero de 2025. La nueva imagen incorpora una fotografía realizada mediante progresión de edad con inteligencia artificial y técnicas forenses para mostrar cómo podría verse actualmente el menor.

La medida fue confirmada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 467/2026, luego de un pedido realizado por la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, encabezada por la fiscal María Virginia Miguel Carmona, quien continúa al frente de la investigación.

Lian Gael Flores desapareció el 22 de febrero de 2025 en la zona rural de Ballesteros Sud, en el departamento Unión, Córdoba. El niño, que tenía 3 años al momento de su desaparición, fue visto por última vez en la vivienda donde residía junto a sus padres y hermanos. Desde entonces, no hubo rastros concretos sobre su paradero.

La foto actualizada que compartió el Ministerio de Seguridad.

Las autoridades explicaron que la nueva imagen busca facilitar el reconocimiento del menor ante el paso del tiempo y aumentar las posibilidades de obtener información útil por parte de la ciudadanía. Para la reconstrucción facial se utilizaron fotografías previas del niño junto a herramientas de inteligencia artificial y pericias especializadas.

De este modo, en la nueva versión se reforzaron las características físicas de Lian: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de la desaparición.

Además, indicaron que sigue vigente la recompensa de 30 millones de pesos para quienes aporten datos certeros que permitan encontrar a Lian. El monto está compuesto por 20 millones ofrecidos por el Gobierno de Córdoba y otros 10 millones aportados por el Estado nacional.

La causa se investiga en paralelo en la Justicia provincial y en la Justicia Federal, donde se analiza la posible existencia de una red de trata de personas. Hasta el momento, el expediente sigue bajo la carátula de secuestro extorsivo, tras la denuncia impulsada por la organización Missing Children Argentina.

Por último, el Ministerio de Seguridad recordó que cualquier dato puede comunicarse de manera anónima al 911, a la Unidad Judicial de Bell Ville o a la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda. La reserva de identidad para quienes colaboren con información está garantizada.