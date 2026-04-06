Federico Sturzenegger irá al Senado a defender el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concurrirá este miércoles al Senado para exponer sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

El funcionario participará el miércoles a las 16 de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente.

Qué establece el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Uno de los puntos centrales de la iniciativa que promueve la gestión de La Libertad Avanza es eliminar los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde la administración libertaria cuestionaron que "por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario".

Según resaltaron desde LLA "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

El proyecto, además, elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. También prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.