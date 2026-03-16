El mensaje de Cristina Kirchner en la previa a su declaración por la causa Cuadernos: "El show debe continuar"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este lunes un duro mensaje en sus redes sociales en el que criticó la presencialidad obligatoria para su declaración prevista para este martes en el juicio por la denominada causa "Cuadernos". Lo consideró un "show" para "ocultar" las dificultades que atraviesa el Gobierno de Javier Milei.

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo... el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo... No falla", cuestionó la ex jefa de Estado en la publicación que realizó en la cuenta en X.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo... el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo... No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada "Cuadernos", que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de "presencialidad". Es... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

A continuación, Cristina Kirchner sostuvo que "el Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad'" debido a que "la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el ‘show debe continuar'".

"Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana... Faltaba más...", añadió.

Cristina Kirchner formuló duras críticas al Gobierno de Javier Milei.

Asimismo, la ex también vicepresidenta subrayó que "las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero...".

Sobre este punto, detalló: "Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne... un lujo y cada vez más gente en situación de calle...Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".

Sentenció que "lo que tampoco van a poder ocultar son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de... 5 millones de dólares. En fin...".