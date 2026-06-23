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Martes, 23 de junio de 2026

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Habla Javier Milei en la Fundación Faro, en su primera aparición junto al flamante nuevo vocero

DATO DE INDEC

El PBI creció 2,3% en el primer trimestre y el Gobierno lo celebró

Con respecto a los tres meses anteriores, el alza fue del 0,7%. Los mensajes del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El Producto Bruto Interno (PBI) creció un 2,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo período de 2025, de acuerdo a lo informado por el INDEC. 

Los sectores que tuvieron mayor alza fueron Pesca (27,5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%).

Por otra parte, las áreas que mostraron una caída fueron Industria manufacturera (-1,7%) y Administración pública (-1,4%), las cuales le restaron 0,3 puntos porcentuales al PBI.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025".

El funcionario apuntó que "al igual que el PBI, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo" y que "el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025.

Luego, el presidente Javier Milei compartió la noticia y escribió "MAGA", por "Make Argentina Great Again", copiado de la sigla estadounidense utilizada por Donald Trump.

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