El PRO va con los tapones de punta contra Adorni: "Hoy parece más un obstáculo para el cambio que un colaborador"

El diputado nacional Fernando de Andreis cuestionó este martes la situación que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que las denuncias en su contra "le quitan energía al Gobierno". "Hoy Adorni parece más un obstáculo para el cambio que un colaborador. Ojalá termine pronto este tema porque es una situación muy incómoda", sostuvo.

En medio del rearmado del PRO y del regreso de Mauricio Macri a la escena pública, De Andreis remarcó que el espacio continuará acompañando al gobierno de Javier Milei, aunque aclaró que "acompañar el cambio no significa aplaudir todo".

Consultado sobre una posible candidatura presidencial de Macri en 2027, el legislador evitó confirmaciones, aunque dejó en claro su postura personal. "Falta muchísimo, pero para mí Mauricio es la persona más idónea para la reconstrucción argentina", afirmó durante una entrevista radial.

De Andreis también señaló que el expresidente recibe constantemente pedidos de sectores políticos y empresariales para volver a competir. Sin embargo, pidió bajar la ansiedad y enfocarse en la situación actual del país. "Hoy hay que acompañar al Gobierno y marcar la cancha en lo que falta", resumió.

Respecto a la gestión libertaria, el dirigente del PRO consideró que "la tarea que está llevando adelante Milei es titánica" y reiteró que el partido no será "funcional al kirchnerismo". En esa línea, defendió la necesidad de sostener apoyo parlamentario a las medidas oficiales.

Además, destacó el proceso de reconstrucción interna del PRO luego de meses de tensiones y fugas de dirigentes. Según contó, el espacio reunió recientemente a más de 3000 referentes de todo el país en un encuentro realizado en Parque Norte para discutir el futuro del partido.

"El que calla no le hace un favor al Gobierno", planteó De Andreis al explicar el rol que busca ocupar el macrismo dentro del escenario político actual. Para el diputado, el PRO debe seguir diferenciándose del kirchnerismo y sostener una postura crítica cuando lo considere necesario.

Por último, se refirió a la salida de Patricia Bullrich del partido y reconoció que generó malestar interno. "Lastimó y molestó su salida del PRO, pero hay que poner a la Argentina por encima de las personas y dar vuelta la página", concluyó.