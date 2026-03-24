El riesgo país quebró el piso de los 600 puntos en una jornada de fuertes subas para los bonos argentinos

En un martes sin actividad financiera en la Argentina debido a la conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado, los títulos públicos y las acciones de empresas locales mantienen una tendencia positiva en el exterior.

La atención de los operadores internacionales se concentra en la escalada bélica en Medio Oriente y su correlato directo en el valor del crudo, que se sostiene arriba de la barrera de los US$ 100.

Como resultado de este clima, el indicador de riesgo país que confecciona el JP Morgan registró un retroceso de cuatro unidades, posicionándose en 596 puntos básicos. Se trata del nivel más bajo alcanzado desde el pasado 17 de marzo.

Desempeño mixto en Nueva York

Los bonos soberanos iniciaron la rueda en Wall Street con mejoras cercanas al 1%. Por su parte, los certificados de acciones argentinas (ADR) muestran resultados dispares según el rubro.

El segmento energético lidera las ganancias: Transportadora Gas del Sur escala un 3,3%, seguida por YPF con un 3% e Irsa con un 2,4%.

En la vereda opuesta, el sector tecnológico y de servicios encabeza las pérdidas, con Globant retrocediendo un 4,9%, Mercado Libre un 2,9% y Edenor un 2,8%.

Al respecto, el operador Gustavo Ber analizó que "la renovada mayor prudencia del norte vuelve a condicionar a los ADR de bancos, a contramano de las energéticas que la esquivan aprovechando el repunte del Brent". Asimismo, el especialista advirtió que los inversores mantienen el foco sobre la coyuntura política argentina.

El factor petróleo y la tensión global

La cotización del crudo Brent mantiene en vilo a los activos de mercados emergentes.

Tras un inicio de semana con precios que rondaron los US$ 108, las declaraciones de Donald Trump sobre supuestas gestiones de paz con Irán provocaron una caída del 14% hasta los US$ 96. No obstante, la negativa de Teherán sobre dichos contactos reimpulsó el valor por encima de los US$ 100.

Un informe de la consultora PPI resaltó que "aunque la atención del mercado continúa centrada en el estrecho de Ormuz, la volatilidad derivada del conflicto bélico seguirá teniendo impacto sobre los activos emergentes y distressed y, en consecuencia, sobre los bonos argentinos".

Debido a la inactividad por el feriado, el dólar oficial no presenta variaciones y se mantiene en los $1410 para la venta en el Banco Nación, precio registrado al cierre del viernes pasado.