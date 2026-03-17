El tenso cruce entre Cristina Kirchner y un juez al final de su declaración por la causa Cuadernos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó este martes un tenso cruce con el presidente del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), Enrique Méndez Signori, durante su declaración indagatoria en el juicio por la causa Cuadernos.

"Me pregunta el señor presidente, ¿usted es el presidente del Tribunal?", dijo la ex jefa de Estado mirando a Méndez Signori. Y agregó: "Me pregunta cuándo iba a contestar preguntas. ¿Sabe cuándo voy a contestar? El día que algún juez o algún fiscal llame a (Carlos) Stornelli (el titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción) a que declare sobre las barbaridades que están comprobadas en este mismo juicio".

La ex primera mandataria completó: "O el día que algún fiscal o juez cite (el ex presidente) Mauricio Macri para hablar de los parques eólicos, que duermen el sueño de los justos también acá, en Comodoro Py".

La ex jefa de Estado agradeció y, de inmediato, el presidente del Tribunal le pidió que permaneciera un momento más sentada en el banquillo de los acusados.

"Doctora Fernández, yo quiero decir lo siguiente", comenzó Méndez Signori mirando a ex Presidenta. Y añadió: "Con mis colegas, los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, integramos un tribunal de Justicia independiente, en una república democrática y estamos acá para garantizar un juicio justo para usted y para todas las partes que están imputadas".

Otro juez del Tribunal también cruzó a Fernández de Kirchner

Cuando terminó la exposición de Méndez Signori, la ex jefa de Estado se despidió y se levantó para dirigirse hacia la puerta por la que había entrado y debía salir.

La ex primera mandataria fue nuevamente interrumpida, pero en esta ocasión por el juez Castelli, quien había manifestado también su intención de hablar.

"No es el primer presidente que se refiere a la causa 9608 (Cuadernos), pero eso en nada conmueve la actitud y el compromiso de este Tribunal de Justicia en administrar justicia humana con fortaleza, prudencia y coraje, realizando un juicio justo a cada persona rica o pobre, débil o poderosa, sometida a proceso", replicó Castelli.

Por último, subrayó que realizó un juramento en sentido por la Constitución Nacional y sumó que esas garantías son extensivas "a cada una de las personas imputadas en este juicio".