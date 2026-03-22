En su regreso al país, Javier Milei apuntó contra dos periodistas: "Cómplices de delitos de lesa humanidad"

El presidente de la Nación, Javier Milei marcó su retorno al país reactivando la confrontación directa con los trabajadores de prensa.

Apenas puso un pie en territorio argentino luego de su gira internacional, el jefe de Estado recurrió a su cuenta oficial en la plataforma X para manifestar su opinión sobre un sector de la prensa.

El eje de su ataque fue la vestimenta de dos periodistas, Diego Iglesias y Luciana Trujillo, quienes exhibieron remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn.

Para el mandatario, este gesto representa un respaldo a las políticas sanitarias aplicadas anteriormente, las cuales vinculó con prácticas criminales.



"Esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura", sentenció el jefe de Estado en su perfil digital.

En su publicación, el líder del Ejecutivo no ahorró calificativos para describir lo que considera un accionar inaceptable por parte de los comunicadores. Milei sostuvo que el apoyo a las medidas de restricción fue un error histórico y apuntó directamente contra la figura del especialista en salud.



"Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras... VLLC!", cerró el mandatario.